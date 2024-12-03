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Враг продвинулся в Торецке: новые подробности

Россияне продолжают наступать в Торецке

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Российские захватчики совершили продвижение в городе Торецк Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Враг продвинулся в Торецке: новые подробности

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"В самом Торецке россияне давят через район Забалко. Противник был замечен на новых участках, что свидетельствует о его продвижении", — рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Нелиповка оккупанты чередуют штурмы с затишьем. 

"Когда россияне штурмуют, то не хватает только шаманов с бубном. Противник применяет и автомобили, и самокаты, и БТР. Такое ощущение, что россияне выскабливают для штурмов все, что есть", — сообщил военнослужащий.

Офицер ВСУ добавил, что в моменты затишья на Торецком направлении украинские операторы беспилотников четко работают сбросами по сидящим в посадках россиянам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4342
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