Враг продвинулся на Донбассе: есть ли угроза для нового большого города

Российские войска вряд ли станут существенной угрозой для Константиновки, если российское военное командование не усилит существующую группировку сил в этом районе войсками из других прифронтовых районов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Константиновский вокзал

Подразделения 51-й общевойсковой армии (бывшего 1-го армейского корпуса т. н. "ДНР"), включая его 132-ю и 9-ю мотострелковые бригады и 80-й отдельный разведывательный батальон "Спарта", были основными силами, которые вели наступательные операции в Торецке.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец в середине декабря 2024 заявил, что подразделения 55-й ОМСБр (41-й ОМС ЦПО) также действуют в Торецке, но ISW не наблюдал российских сообщений о том, что эта бригада действует в этом районе.

Российское военное командование может принять решение о продолжении наступательных операций на Торецком направлении силами 51-й ОГА, которые дислоцируются в этом районе, что, вероятно, приведет к более медленному, постепенному продвижению, поскольку эти ограниченные силы, вероятно, деградируют после шести месяцев боев в город.

Российское военное командование могло принять решение о передислокации сил из других участков фронта на Торецкое направление и в перспективе может передислоцировать силы из Покровского и Кураховского направлений на Торецкое направление.

Отмечается, что оккупанты в последнее время отдают приоритет наступательным операциям на Покровском и Кураховском направлениях и, вероятно, не будут передислоцировать силы этих направлений на Торецкое направление, пока захватчики не достигнут поставленных целей на этих направлениях.

Приоритетная цель российских войск на Покровском направлении остается неясной, поскольку они, похоже, продвигаются к востоку и юго-западу от Покровска, чтобы охватить город, а также продвигаются к западу из района к югу от Покровска в направлении Донецк-Днепр.

В ISW отмечают, что российское военное командование, возможно, предпочтет продолжение этого непрерывного давления на украинские силы по всей линии фронта вместо передислокации сил на Торецком направлении, хотя российские наступательные операции на Константиновку из Торецкого района могут дать российским силам возможность сделать наиболее значимое с оперативной стороны продвижение вдоль линии фронта. В настоящее время ISW не готов прогнозировать, как россияне будут оценивать усилия под Торецком.