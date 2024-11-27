Враг продвигается с рекордными темпами: посыпался ли фронт

В последние семь дней российские войска продвинулись почти на 235 квадратных километров, что стало рекордным показателем для 2024 года. В то же время, наступление осуществляется на нескольких участках фронта, что создает дополнительные трудности для украинской обороны. Впрочем, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, несмотря на активность врага, украинские оборонные силы сдерживают удары, о прорыве обороны речь не идет, она не посыпалась.

Бои в Донецкой области

Как подчеркнул Мусиенко, украинские войска проводят оборонительную операцию. На отдельных участках они успешно отвоевали позиции, с которых раньше были вытеснены. На других направлениях продолжается сдерживающая оборона, например, на Кураховском. Здесь защитники останавливают продвижение врага, замедляют его темп и наносят значительные потери, после чего совершают тактические отступления на более выгодные позиции.

Мусиенко отмечает, что несмотря на текущий потенциал, российские войска постепенно теряют силы.

"Враг наступает и будет наступать пока еще потенциал, однако он постепенно уменьшается. Россияне будут наступать до того момента, пока ВСУ не удастся их окончательно остановить", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, решающим фактором для изменения ситуации на фронте является увеличение поставок систем ПВО. Они помогут защищать украинские позиции от российской авиации.Также необходимы дальнобойные средства поражения, чтобы создать проблемы со снабжением врага, включая логистику, боеприпасы и дрона.

Как отметил Мусиенко, Кураховское направление остается горячей точкой фронта. Именно здесь зафиксировано наибольшее продвижение российских войск, что объясняется наличием застроенных территорий, где враг может быстрее двигаться вперед.

Россия готовится к зимней кампании в целях полного захвата Донецкой области Такие стратегические цели остаются приоритетными для врага.

Активность также возросла на Запорожском направлении, добавил эксперт. С начала ноября здесь фиксируют рост атак, хотя большинство из них не имели значительных успехов.

Что касается Купянского направления, то там ситуацию удалось стабилизировать. В то же время в Курской области бои остаются интенсивными, а это направление является одним из ключевых для российской армии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ могут потерять Курахово быстрее, чем ожидалось.



