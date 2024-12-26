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Враг продвигается на Харьковщине: что известно

Враг пытается закрепиться на правом берегу реки Оскол

26 декабря 2024, 23:45 comments1204
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Марьян Ощановский

Российские захватчики пытаются зайти в населенный пункт Двухлетняя на востоке Харьковской области, сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады Евгений Вовненко.

Враг продвигается на Харьковщине: что известно

РФ наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников

По его словам, для продвижения враг использует ночное время и погодные условия.

"Двухлетняя ныне под постоянным обстрелом, потому что для россиян там плацдарм, который на высоте. Используя ночное время или туман, враг пытается переправиться через реку и запустить туда свои диверсионно-разведывательные группы, чтобы рассеяться по самому населенному пункту, спрятаться в каких-нибудь зданиях, жилых домах. Но мы все это видим контролируем и выбиваем", — рассказал Евгений Вовненко.

Евгений Вовненко также сообщил, что войска РФ пытаются пересекать на лодках реку Оскол.

Как известно, Двухлетняя – это село, расположенное на западном берегу реки Оскол. Вблизи этого села россияне недавно создали плацдарм, а теперь пытаются его расширить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.



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Источник: https://suspilne.media/kharkiv/911843-dvoricna-pid-postijnim-obstrilom-bo-ce-dla-rosian-placdarm-aka-situacia-na-kupanskomu-napramku-frontu/
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