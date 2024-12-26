Враг продвигается на Харьковщине: что известно

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Марьян Ощановский
Российские захватчики пытаются зайти в населенный пункт Двухлетняя на востоке Харьковской области, сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады Евгений Вовненко.
РФ наступает в Харьковской области. Фото из открытых источников
По его словам, для продвижения враг использует ночное время и погодные условия.
Евгений Вовненко также сообщил, что войска РФ пытаются пересекать на лодках реку Оскол.
Как известно, Двухлетняя – это село, расположенное на западном берегу реки Оскол. Вблизи этого села россияне недавно создали плацдарм, а теперь пытаются его расширить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях – военнослужащие, переведенные в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая — россияне этого не примут. Вторая — это трудно "продать" европейскому населению", — заявил дипломат ЕС.
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