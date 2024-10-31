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Враг применяет рабочую силу из Беларуси: что известно

На оккупированные территории завозят рабочих из Беларуси

сегодня, 21:38
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Марьян Ощановский

На временно оккупированные территории россияне привозят дешевую рабочую силу из Беларуси.

Враг применяет рабочую силу из Беларуси: что известно

Белорусы помогают оккупантам. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, в Мариуполь прибыли строители из Белоруссии.

Как сообщает Центр сопротивления, в разговоре с местным населением белорусы рассказывают, что их привозят принудительно, угрожая в противном случае освободить и закрыть двери ко всем строительным компаниям в Беларуси.

Отмечается, что завоз белорусов происходит с ведома правительства Беларуси. Таким образом, это еще один случай торговли своими людьми в исполнении безумного диктатора Александра Лукашенко.

Как сообщает Центр сопротивления, строителей завозят сменами на три месяца.

Центр национального сопротивления призывает сообщать обо всех, кто сотрудничает с врагом, чтобы никто не ушел от наказания в дальнейшем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единая цель, с какой Россия заинтересована в переговорах, — наша капитуляция", — заявил он. Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрея Ермака. "Однако английский у Зеленского только посредственный. У Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить, были ли их собственные объяснения корректно поняты", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-prybula-nova-partiya-budivelnykiv-z-bilorusi/
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