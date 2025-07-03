"Враг придет под Киев недели через две": военный резко ответил нардепу о правах

Получение образования мужчинами призывного возраста в Украине, вероятно, превратилось в схему уклонения от мобилизации. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал слова народного депутата Украины Федора Вениславского о праве на образование.

Военный. Иллюстративное фото

Привел слова Вениславского:

Нет такого законопроекта, который ограничил бы право получить образование после 25 лет. Вообще, любое ограничение права на образование будет неконституционным.

Военный отметил, что и не поспоришь с нардепом.

"Но ему из зала Верховной Рады или окон роскошной квартиры не очень видно, что происходит севернее, южнее и восточнее. А там, простите за испорченное кому-то сейчас настроение, война. Тяжелая. Затянувшаяся не на два-три месяца, а только в формате широкомасштабки уже четвертый год. А если считать то, что считать то, что считать то, что считать то, что считать то. Но не в сроках дело”, — отметил военный.

Сазонов напомнил, что люди воюют, в том числе и за пана Вениславского и его коллег во всех фракциях. Воюют за своих близких, за свои семьи, за всех украинцев, приближающих победу Украины в тылу. По словам военного, люди воюют и понимают, что волонтер нужен на своем месте, энергетик на своем, врач на своем, полицейский на своем и даже Вениславский – на своем тоже нужен.

"Но эти же люди не понимают и не могут себе объяснить: Почему кто-то после 25 идет воевать, хочет он того или нет, а кто-то резко идет в колледж или вуз. Нельзя ли ограничивать право на образование после 25 лет? А как быть с остальными правами, которые мы засунули, чтобы защищать Украину. Давайте делать все честно. Или все воюют — только все, а потом идем учиться. Или все идем учиться, раз у нас есть такое право. У военных оно тоже есть? Вот и поступим. А когда враг придет под Киев, это недели через две, мы будем пizditь его книжками и рефератами. И чертежами. Мало не покажется...", — отметил военный.

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