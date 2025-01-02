Враг приближается к Днепропетровщине: смогут ли россияне дойти до новой области

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Ткачик Олеся
У российских захватчиков есть продвижение в промышленной зоне Курахового, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, это касается не только территории ТЭС, но трубного завода.
Днепропетровская область
Эксперт отметил, что после завершения активных боевых действий на Кураховском направлении российские подразделения, вероятно, будут опрокинуты в направлении Покровска. По его словам, такие действия логичны, ведь захват населенного пункта Шевченко уже открывает один из флангов для наступления на Покровск. По словам Снегирева, от Шевченко до Покровска всего два километра. Кроме того, оккупанты стремятся создать фланговый охват позиций наших военных в Покровской агломерации, включая Мирноград и Покровск, с последующим доступом к оперативным тылам.
Также фиксируется активность россиян в районе сел Соленое и Воздвиженка Покровского района. Противник имеет продвижение в районе Соленого и Воздвиженки.
При этом он добавил, что до админграниц Днепропетровской области осталось уже 8 километров. Впрочем, эти 8 километров еще предстоит преодолеть, потому что Покровск – это большой промышленный город с развитой промышленной инфраструктурой и так называемой промкой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне намерены заходить в Покровск.
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