Враг приближается к Днепропетровщине: смогут ли россияне дойти до новой области

У российских захватчиков есть продвижение в промышленной зоне Курахового, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, это касается не только территории ТЭС, но трубного завода.

Днепропетровская область

"К сожалению, есть тактические успехи окупантов. Сейчас основной акцент боев на Кураховском направлении будет смещен к населенному пункту Дачное. Это стратегический населенный пункт как для Сил обороны Украины, так и соответственно оккупантов. Речь идет о том, что этот населенный пункт прикрывает фактически трассу Курахово — Запорожье. Основная логистическая составляющая Сил обороны Украины. то ли на непосредственном установлении контрой, то ли в огневом контроле над этой локацией", — сказал Снегирев.

Эксперт отметил, что после завершения активных боевых действий на Кураховском направлении российские подразделения, вероятно, будут опрокинуты в направлении Покровска. По его словам, такие действия логичны, ведь захват населенного пункта Шевченко уже открывает один из флангов для наступления на Покровск. По словам Снегирева, от Шевченко до Покровска всего два километра. Кроме того, оккупанты стремятся создать фланговый охват позиций наших военных в Покровской агломерации, включая Мирноград и Покровск, с последующим доступом к оперативным тылам.

Также фиксируется активность россиян в районе сел Соленое и Воздвиженка Покровского района. Противник имеет продвижение в районе Соленого и Воздвиженки.

"А это уже достаточно опасный сценарий для сил обороны Украины. Но как на Кураховском, так и на Покровском направлении основные бои будут разворачиваться за локации. На Покровском направлении – это трасса Покровск – Павлоград", — отметил Снегирев.

При этом он добавил, что до админграниц Днепропетровской области осталось уже 8 километров. Впрочем, эти 8 километров еще предстоит преодолеть, потому что Покровск – это большой промышленный город с развитой промышленной инфраструктурой и так называемой промкой.

"Кроме того, там речь идет о подготовке как непосредственно города, так и инженерно-фортификационных сооружений вокруг города, до самого города примерно до двух километров", — рассказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне намерены заходить в Покровск.



