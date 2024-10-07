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Враг понемногу продвигается: РФ может оккупировать еще один город

Под угрозой оцепления оказался город Селидово

сегодня, 22:12
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Марьян Ощановский

Российские захватчики, медленно продвигаясь, пытаются брать в окружение населенный пункт Селидово Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Враг понемногу продвигается: РФ может оккупировать еще один город

Россияне наступают на Селидово. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, в последние дни россияне наращивают давление севернее города Селидово в районе Мариновки.

"Противник штурмует с утра до ночи исключительно пехотой, без техники. К сожалению, минимальные, но некоторые успехи враг имеет, что позволяет ему понемногу продвигаться", — сообщил военный с позывным "Алекс".

Он добавил, что с каждым днем ситуация в районе Селидово усугубляется, что видно на карте боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, поскольку россияне не прекращают штурмовые действия, заявил начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач. По его словам, враг наступает в направлении населенных пунктов Гирняк и Селидово. Представитель 110-й бригады рассказал, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/3914
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