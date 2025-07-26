Враг почувствует нас на своей земле: Зеленский про удары по России, дроны и провал окупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале планов РФ по продвижению на Сумщине и отметил важность действий украинских военных как на линии фронта, так и в глубине российской территории.

Зеленский рассказал про контрдействия ВСУ

По словам Главы государства, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на передовой, в частности, об интенсивных боях на Покровском направлении.

Отдельное внимание Зеленский уделил Сумскому направлению. Он поблагодарил военных за то, что удалось сорвать очередную наступательную операцию россиян.

"Продолжаются наши активные действия в Сумской области, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", — заявил президент.

Зеленский подтвердил, что украинские силы продолжают действовать и на территории России.

Во время совещания с военным руководством также были обсуждены потребности подразделений на фронте. В частности, речь шла о конкретных видах оружия, поставки которых нужно наращивать.

Отдельную задачу Глава государства дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования для развития производства беспилотников. По словам Зеленского, производство дронов в этом году уже превышает прогнозы, сложившиеся в начале года.

Президент также заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки относительно эффективности международных санкций против РФ. По словам Зеленского, существенно тормозят экономический потенциал России, а Украина уже определила новые направления давления, которые могут еще более болезненно ударить по агрессору.

Был заслушан и руководитель Главного управления разведки. Без разглашения деталей президент заверил, что враг "почувствует все именно так, как нужно".

Зеленский завершил обращение словами благодарности украинским защитникам и партнерам за совместную работу по борьбе против агрессора.

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