Оборона Великой Новоселки подходит к своему логическому завершению, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, передовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке подразделений 5-й отдельной танковой бригады (ОТБР) из состава 36-й ЗВА противника уже начали бои в юго-восточной части населенного пункта.

Бои в Донецкой области

При этом эксперт сообщил, что передовые подразделения 127-й мсд из состава 5-й ЗВА противника настойчиво прорываются с юго-западной стороны до самого села, атакуя через Времеевку.

"Учитывая тот факт, что в это же время передовые подразделения 336-й отдельной бригады морской пехоты противника (ОБР МП) вплотную подошли к ее северным окрестностям со стороны Нового Комара, вряд ли имеет смысл и дальше удерживать ее южную часть "до упора" "перед фронтом 60-й омсбр противника", — подчеркнул Машовец.

По его словам, чтобы "окончательно отжать" район обороны ВСУ в Великой Новоселке, российским подразделениям нужно будет переправиться через реку Мокры Ялы, а также им придется преодолеть реку Кашлагач. Впрочем, говорит эксперт, дело в том, что передовые подразделения 37-й омсбр и 5-й отбр противника уже находятся в этом своеобразном междуречье в пределах селения и, судя по всему, постепенно продвигаются в сторону его центра.

"Учитывая, что все дороги, ведущие к Великой Новоселке, также уже перерезаны, отвод украинских подразделений в северо-западном направлении от села Большая Новоселка на Бурлацкое – вопрос времени. При этом чем дольше ВСУ будут продолжать вести бои на этом "пятачке" в Великой Новоселке, тем больше вероятность появления "осложнений" для такого рода маневра", — подчеркнул Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ближайшее время российская армия может оккупировать поселок Великая Новоселка.



