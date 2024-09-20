Враг отбирает у украинцев землю: что об этом известно

Российские оккупанты запускают процесс присвоения земельных участков у местных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты усиливают репрессии. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, участки под индивидуальное домостроение и под личное подсобное хозяйство с 1 марта 2025 года начнут изымать у владельцев, если на них в течение последних двух лет не велось строительство.

Отмечается, что процесс будет проходить следующим образом: если надзорные органы установят, что земля остается не задействованной в течение двух лет, владелец автоматически лишается права собственности на землю. По каким критериям будут определять задействованность земельного участка – оккупанты не объяснили.

В Центре сопротивления добавили, что представители оккупационных администраций продолжают осуществлять рейды по временно оккупированным населенным пунктам Украины и определяют помещения, не имеющие собственников и не переоформленные в соответствии с российским законодательством. Соответствующие действия они предпринимают с целью присвоения нуждам российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.