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Враг ощутимо продвигается и преобладает в вооружении: Третья штурмовая о реальности и плане Зеленского

Надо воевать, иначе все снова будут ждать победу: в Третьей штурмовой прокомментировали План победы

сегодня, 19:17
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Кречмаровская Наталия

В среду, 16 октября, во время заседания Верховной Рады Украины Владимир Зеленский рассказал о Плане победы, который он представил западным партнерам. Однако не все приняли План с полной поддержкой. Военные, несмотря на высокие надежды на руководство страны, говорят о реальности. Экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал план Зеленского, сообщает портал "Комментарии".

Враг ощутимо продвигается и преобладает в вооружении: Третья штурмовая о реальности и плане Зеленского

Фото портал "Комментарии"

По словам военного, ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. По мнению Жорина, это главное, что нужно понять всем. "А то после этих новостей снова все будут просто ждать победы", — опасается военный.

“Можно обсуждать все что угодно – не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты, что “скоро все будет, как раньше”. Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность – это ощутимое продвижение врага, его превосходство в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил", – рассказал реалии на фронте военный.

По его словам, в такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу – это собрать все силы и сражаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на план победы, обнародованный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским, отреагировал военный Дмитрий Иванов. По его словам, уже после первого пункта план можно не читать.

Детальнее о видении реализации Плана победы военными, читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5411
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