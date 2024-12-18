Враг определил новую область, куда хочет перенести театр боевых действий

Российские войска активизировали боевые действия по всей линии фронта, в том числе на Покровском и Кураховском направлениях. Эти участки являются ключевыми для достижения стратегической цели – выхода на административные границы Донецкой области и возможного перенесения боевых действий на территорию Днепропетровщины, сообщил в эфире Freedom военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Бои в Донецкой области

По его словам, активизация окупантов наблюдается не только на Покровском и Кураховском направлениях. За последний месяц русские войска резко активизировались на Лиманском, Купянском и Краматорском направлениях. Главная стратегическая цель России остается неизменной – полный контроль над территорией Донецкой области.

“Покровско-Кураховское направление им интересно для непосредственного выхода на административные границы Донецкой области с возможностью переноса театра боевых действий на территорию Днепропетровской области. Как видим, здесь не только военный, но и соответственно политический аспект", — добавил эксперт.

Снегирев отметил, что выбор Покровского района не случаен. Кроме военных целей регион имеет богатые залежи лития и коксующегося угля, что является чрезвычайно важными ресурсами.

"Захват этих территорий нанесет серьезный удар по украинской экономике и одновременно обеспечит Россию доступ к сырьевой базе Украины", — пояснил аналитик.

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, несмотря на большие потери, российские войска продолжают штурмы. Снегирев подчеркнул, что количество погибших российских военных на Покровском и Кураховском направлениях достигло исторических максимумов.

Как говорит эксперт, общие потери российской армии в ноябре составили около 45 тысяч человек. Это превышает предыдущий антирекорд октября, когда потери составили 42 тысяч военных. При этом, по его мнению, на фоне роста потерь Россия, вероятно, пытается привлечь к военным действиям военных из Северной Кореи. По словам Снегирева, уже появилась информация о возможном участии северокорейских солдат не только на территории России, но и в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему северные корейцы гибнут на фронте пачками.



