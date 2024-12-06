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Враг окружает ВСУ: где на фронте близится катастрофа

Россияне могут оцепить украинских бойцов в районе Курахово

6 декабря 2024, 21:12
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Марьян Ощановский

Российские войска могут начать окружение сил ВСУ северо-западнее Курахово, заявляет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

Враг окружает ВСУ: где на фронте близится катастрофа

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое – Богатырь. Я не утрирую, к западу от Селидового явно происходит "какая-то фигня". Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска через Новотроицкое и Шевченко, но и в сторону Украинки и Ясенова. Это явно происходит с прицелом на обход наших обороняющихся войск в районе сел Заря и Солнцевка", — сообщил Константин Машовец.

По его словам, не менее сложная ситуация в районе Великой Новоселки.

"Командование противника фактически получило возможность свободно выбирать направления для своих активных наступательных действий. По крайней мере, в тактической зоне, на всем отрезке, от Новодаровки до села Дальнее", — рассказал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.



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Источник: https://t.me/zvizdecmanhustu/2391
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