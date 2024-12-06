Враг окружает ВСУ: где на фронте близится катастрофа

Российские войска могут начать окружение сил ВСУ северо-западнее Курахово, заявляет украинский военный обозреватель Константин Машовец.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое – Богатырь. Я не утрирую, к западу от Селидового явно происходит "какая-то фигня". Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска через Новотроицкое и Шевченко, но и в сторону Украинки и Ясенова. Это явно происходит с прицелом на обход наших обороняющихся войск в районе сел Заря и Солнцевка", — сообщил Константин Машовец.

По его словам, не менее сложная ситуация в районе Великой Новоселки.

"Командование противника фактически получило возможность свободно выбирать направления для своих активных наступательных действий. По крайней мере, в тактической зоне, на всем отрезке, от Новодаровки до села Дальнее", — рассказал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.