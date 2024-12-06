Враг окружает ВСУ: где на фронте близится катастрофа

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Марьян Ощановский
Российские войска могут начать окружение сил ВСУ северо-западнее Курахово, заявляет украинский военный обозреватель Константин Машовец.
РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников
По его словам, не менее сложная ситуация в районе Великой Новоселки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.
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