Враг охотится на энергетиков: есть погибшие и раненые

Сегодня утром враг снова обстрелял одну из ТЭС в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Обстрелянный автомобиль энергетиков

В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения.

Двое работников станции получили ранения.

Министерство энергетики выразило глубокие соболезнования семье погибшего.

Накануне 7 декабря 2024 года в городе Никополь Днепропетровщины во время восстановления электросетей, поврежденных в результате боевых действий, вражеский FPV-дрон атаковал машину энергетиков.

Утром ремонтная бригада АО "ДТЭК Днепровские электросети" выполняла восстановительные работы по одному из адресов.

Сотрудники оперативно спустились с подъемника, покинули место работы и скрылись в подвале ближайшего дома. Через несколько минут дрон взорвался у служебного автомобиля, повредив кабину и стрелу автоподъемника.

К счастью, бригада не пострадала. Работников оперативно эвакуировал механик другой машиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удары несколькими БПЛА: есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты из БпЛА убили мужчину.

В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил находившийся в автомобиле херсонец.

Далее, час за часом оккупанты продолжили обстрел гражданского населения из дронов, ранения получили еще две женщины.

Также "прицельными" ударами оккупанты пытались получить еще больше жертв в Запорожской области.