Враг охотится на энергетиков: есть погибшие и раненые

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сегодня утром враг снова обстрелял одну из ТЭС в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.
Обстрелянный автомобиль энергетиков
В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения.
Двое работников станции получили ранения.
Министерство энергетики выразило глубокие соболезнования семье погибшего.
Накануне 7 декабря 2024 года в городе Никополь Днепропетровщины во время восстановления электросетей, поврежденных в результате боевых действий, вражеский FPV-дрон атаковал машину энергетиков.
Утром ремонтная бригада АО "ДТЭК Днепровские электросети" выполняла восстановительные работы по одному из адресов.
Сотрудники оперативно спустились с подъемника, покинули место работы и скрылись в подвале ближайшего дома. Через несколько минут дрон взорвался у служебного автомобиля, повредив кабину и стрелу автоподъемника.
К счастью, бригада не пострадала. Работников оперативно эвакуировал механик другой машиной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Оккупанты нанесли удары несколькими БПЛА: есть погибшие и раненые
В Днепровском районе Херсона российские оккупанты из БпЛА убили мужчину.
В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил находившийся в автомобиле херсонец.
Далее, час за часом оккупанты продолжили обстрел гражданского населения из дронов, ранения получили еще две женщины.
Также "прицельными" ударами оккупанты пытались получить еще больше жертв в Запорожской области.
Новости