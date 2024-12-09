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Враг охотится на энергетиков: есть погибшие и раненые

Потеря на энергетическом фронте: погиб энергетик в Донецкой области

сегодня, 15:49
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Недилько Ксения

Сегодня утром враг снова обстрелял одну из ТЭС в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минэнерго.

Враг охотится на энергетиков: есть погибшие и раненые

Обстрелянный автомобиль энергетиков

В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения.

Двое работников станции получили ранения.

Министерство энергетики выразило глубокие соболезнования семье погибшего.

Накануне 7 декабря 2024 года в городе Никополь Днепропетровщины во время восстановления электросетей, поврежденных в результате боевых действий, вражеский FPV-дрон атаковал машину энергетиков.

Утром ремонтная бригада АО "ДТЭК Днепровские электросети" выполняла восстановительные работы по одному из адресов.

Сотрудники оперативно спустились с подъемника, покинули место работы и скрылись в подвале ближайшего дома. Через несколько минут дрон взорвался у служебного автомобиля, повредив кабину и стрелу автоподъемника.

К счастью, бригада не пострадала. Работников оперативно эвакуировал механик другой машиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                                              

Оккупанты нанесли удары несколькими БПЛА: есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты из БпЛА убили мужчину.

В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил находившийся в автомобиле херсонец.

Далее, час за часом оккупанты продолжили обстрел гражданского населения из дронов, ранения получили еще две женщины.

Также "прицельными" ударами оккупанты пытались получить еще больше жертв в Запорожской области.



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