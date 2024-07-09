Враг объявил войну "экстремистам": в оккупированные регионы завозят силовиков из РФ

Российские захватчики завозят на временно захваченные территории Украины силовиков из Росгвардии для борьбы с украинским подпольем, сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне усиливают репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как отмечают в Центре сопротивления, официальной причиной увеличения количества российских силовиков на временно оккупированных территориях является высокий уровень так называемого "экстремизма". Впрочем, в понимании Кремля "экстремизмом" есть любые проявления неповиновения и несогласия с его политикой.

По данным Центра сопротивления, согласно замыслу оккупантов, силовики должны разгрузить российскую армию, которая сейчас участвует в рейдах против местного населения. Кроме того, дополнительные силы позволят захватчикам увеличить количество рейдов в поисках членов подполья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боеприкосновений. У врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией.

Также портал "Комментарии" писал, что российские оккупанты из 506 полка Вооруженных сил РФ записали видеообращение и рассказали, что на самом деле происходит на фронте. Солдаты рассказали, что их отправили на убой без надлежащей поддержки и обеспечения. оккупанты сказали, что на поле боя остается много их сослуживцев, нуждающихся в помощи, но забрать их запрещено. По последним данным ВСУ, общие потери России на территории Украины составляют 549840 человек.

