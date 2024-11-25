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Враг обстрелял село, где выдавали гуманитарную помощь: целились из FPV-дрона

Оккупанты ударили по Николаевщине: есть раненые

сегодня, 16:28
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Недилько Ксения

Россияне атаковали FPV-дроном населенный пункт Солончаки Куцурубской громады. Специально при раздаче гуманитарной помощи направили дрон на людей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Враг обстрелял село, где выдавали гуманитарную помощь: целились из FPV-дрона

Иллюстративное фото

Ранения получили пять человек – это как представители гуманитарной миссии, так и местные жители.

Все раненые доставлены в больницу. Двое мужчин и женщина в состоянии средней тяжести, двое мужчин – в тяжелом состоянии. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь, отметил глава ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова: что известно

Сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях. Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания.

"На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", – сообщил Олег Синегубов в 08:44.

Игорь Терехов в 08:58: "Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Олег Синегубов в 09:22: "Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела. Попадание пришлось в землю. Горели 3 автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов".

Игорь Терехов в 09:58: "Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400". По последним данным в городе 19 раненых. Пострадал 41 дом.



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