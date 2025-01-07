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Враг несет под Покровском рекордные потери: подробности в цифрах

За последнюю неделю россияне потеряли под городом почти 8 тысяч человек

7 января 2025, 22:23
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Марьян Ощановский

На Покровском направлении за последнюю неделю бойцы ВСУ ликвидировали более 7600 российских оккупантов, рассказал спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Враг несет под Покровском рекордные потери: подробности в цифрах

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

За последнюю неделю враг также потерял под Покровском: 27 танков; 120 бронемашин; 96 орудий и минометов; 2 РСЗО; 88 единиц автомобильной техники; 39 единиц специальной техники; 21 средство РЭБ; 175 укрытий; 35 пунктов управления БПЛА;

Кроме того, Силы обороны уничтожили 40 складов боеприпасов врага и 12 складов ГСМ.

"Потери считаются как полностью уничтожены, так и критически повреждены. А в случае личного состава — это не только "двухсотые", но и выбывшие из строя тяжелораненые", — уточнил Виктор Трегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.



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Источник: https://hromadske.radio/news/2025/01/07/na-pokrovskomu-napriamku-za-ostanniy-tyzhden-likvidovani-ponad-7600-okupantiv-rechnyk-osuv-khortytsia
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