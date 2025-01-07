На Покровском направлении за последнюю неделю бойцы ВСУ ликвидировали более 7600 российских оккупантов, рассказал спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

За последнюю неделю враг также потерял под Покровском: 27 танков; 120 бронемашин; 96 орудий и минометов; 2 РСЗО; 88 единиц автомобильной техники; 39 единиц специальной техники; 21 средство РЭБ; 175 укрытий; 35 пунктов управления БПЛА;

Кроме того, Силы обороны уничтожили 40 складов боеприпасов врага и 12 складов ГСМ.

"Потери считаются как полностью уничтожены, так и критически повреждены. А в случае личного состава — это не только "двухсотые", но и выбывшие из строя тяжелораненые", — уточнил Виктор Трегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

