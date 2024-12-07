Враг наступает с трех сторон: под Кураховым ситуация становится критической

В полуокружении, в котором оказались ВСУ в районе Курахово, украинских бойцов российские оккупанты атакуют с трех сторон.

РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"В "кармане" на Кураховском направлении украинские военные отбиваются с трех сторон. Плотность средств поражения противника колоссальная", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Офицер ВСУ опубликовал сообщения бойцов 79-й Отдельной десантно-штурмовой бригады: "В основном сражаемся, чтобы россияне не закрыли проезд в Успеновке, потому что тогда точно придется выводить людей. Сейчас стараемся наносить максимальные потери россиянам. Но по нашей пехоте неприятельская артиллерия бьет с 3-х сторон. Также дроны залетают со всех сторон. Россияне еще и РЭБы подтянули, из-за чего тяжело работать ФПВ-дронами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.