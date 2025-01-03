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Враг наступает на Лиманском направлении: от ставки требуют немедленного вмешательства

На Лиманском направлении продолжается наступление россиян, ситуация очень сложная

сегодня, 11:54
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Ткачик Олеся

На отдельные участки фронта бросают многие тысячи необученных людей в составе неопытных вновь сложившихся бригад, а наши опытные и боеспособные бригады полностью оставили без пополнения, заявил журналист Юрий Бутусов.

Враг наступает на Лиманском направлении: от ставки требуют немедленного вмешательства

Война в Украине

По его словам, на лиманском направлении с 18 декабря продолжается российское наступление, враг несет значительные потери, у ОТУ "Лиман" удобные рубежи обороны, но отнюдь не дают никакого пополнения.

"Обращаю внимание, что ситуация требует немедленного вмешательства Ставки, министра обороны и главнокомандующего ВСУ, потому что если не принять немедленные меры, на позиции просто некому будет заходить.

Последствия будут тяжелые – бои начнутся под Изюмом на Харьковщине, враг приблизится к Лиману и Ямполе, будут потеряны выгодные рубежи, на которых удобно уничтожать врага", — заявил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинское командование усиливает свои позиции в Покровске, где россияне активизировали свои действия. Одну из ключевых ролей в этом должна была сыграть 155 механизированная бригада, однако ее боеспособность оказалась под угрозой еще до прибытия на фронт, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, эта бригада входит в число немногих в ВСУ, оснащенных современной техникой, в частности, немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar. Штатная численность бригады должна составить более 5800 человек, что сделало бы ее одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины. Однако за девять месяцев подготовки, проходившей в Украине, Польше и Франции, бригада потеряла около 1700 военнослужащих из-за самовольного ухода из части. По ноябрю около 500 человек оставались в "самоволке", отмечается в статье.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02sdGpyBUESQVcYjQFjGqw5yHrH6pJmZeJMYsmeohHD9VYgWWnYZ4ymSPcC1JoiCdTl
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