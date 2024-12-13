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Враг наносит массированный ракетный удар по Украине: Россия уже сообщила, где попала

Враг запустил ракеты по разным направлениям

сегодня, 07:41
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Недилько Ксения

Сегодня утром российская армия осуществила запуск ракет с бомбардировщиков Ту-95МС, подтвержден запуск ракет типа Х-101, Калибр, также в воздухе Миг-31К и шахеды. Сохраняется угроза баллистики из Крыма. Сейчас над Украиной более 20 ракет разного типа.

Враг наносит массированный ракетный удар по Украине: Россия уже сообщила, где попала

Фото: коллаж портала "Комментарии"

С самого утра оккупанты запустили баллистику по Харьковщине, из-за чего в Харькове и пригороде раздавались мощные взрывы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району.

"Данные устанавливаются. Экстренные службы выехали на место".

Удар по близкому пригороду Харькова подтвердил и Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Однако оккупанты уже пишут о "победных" попаданиях, как всегда, по "военным объектам".

"Удары нанесены в направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении.

Ранее в пятницу сообщалось о взрывах также в Одесской области.

Удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, вероятно, поражен подземный состав, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Ранее в подполье сообщалось, что на территории аэродрома могли находиться F-16", – пишет пропагандистское издание РИА-новости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью Воздушные силы Украины сообщили о взлете нескольких бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья в Мурманской области РФ.

"Зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл.). Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.



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