Враг нанес удары по «скорой» в Херсонской области: есть погибшие среди медиков

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Томина Балка, Берислав, Качкаровка, Тягинка, Антоновка, Никольское, Новодмитровка, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Шляховое, Михайловка, Милово, Надеждовка, Одрадокамянка, Комышаны, Осокоровка, Золотая Балка, Николаевка, Зимовник, Львов, Садовое, Приднепровское, Инженерное и город Херсон. Об этом в утренней сводке сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздания, библиотеку и почтовое отделение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 16 – получили ранения, из них – 2 ребенка.

Ночью 28 октября оккупанты впервые ударили по Антоновке, из-за чего погибла 68-летняя местная жительница.

Во второй раз российская армия атаковала из беспилотника жителей Антоновки и прибывшую по вызову бригаду "экстренки".

К сожалению, в результате взрыва смертельные ранения получил врач "скорой". 64-летний мужчина погиб на месте.

"Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина. У нее – взрывная травма. В настоящее время врачи ее обследуют", – сообщил глава ОВА.

В 23:00 оккупанты из артиллерии обстреляли Станислав. Ранения получили двое взрослых и двое мальчиков 8 и 14 лет.

Все в момент атаки находились в доме, частично разрушенном.

Напомним, что вчера вечером и сегодня ночью оккупанты обстреляли Харьков, Киев и Кривой Рог. В Харькове предварительно погибли 4 человека, более 10 получили ранения. В Кривом Роге погиб мужчина, еще 14 человек получили ранения, есть в тяжелом состоянии. В Киеве из-за падения обломков есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.