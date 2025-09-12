Враг на Лиманском направлении меняет тактику: что делают россияне

Рубрики
Ткачова Марія
По данным ВСУ, Лиманское направление продолжает оставаться одним из ключевых для российских военных. Здесь враг концентрирует значительные силы и пытается прорвать оборону, используя тактику обходных маневров.
Обстановка на Лиманском направлении
Цель окупантов
Больше всего мешают россиянам украинские минометные подразделения и операторы ударных дронов, которые срывают их атаки. Именно поэтому враг формирует штурмовые группы, пытающиеся обходить передовые позиции и заходить в тыл украинских подразделений.
Тактика продвижения
Как рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, в случаях, когда противнику удается продвинуться, они пытаются закрепиться в укрытиях — густых лесных полосах, заброшенных зданиях или руинах. Это позволяет накапливать силы для новых атак.
Приспособление к условиям
Чтобы избегать обнаружения тепловизорами, россияне прибегли к новым уловкам: они передвигаются ночью в специальных палатках, наполненных холодным воздухом. Впрочем, несмотря на эти меры, украинские подразделения успешно обнаруживают и уничтожают большинство штурмовых групп еще на подступах к позициям.
Контратаки ВСУ
Украинские воины не только держат оборону, но и проводят локальные контрнаступательные действия, выбивая противника из временно занятых укрытий и разрушая его попытки закрепиться в тылу.
Таким образом, Лиманское направление остается одним из самых горячих на карте фронта, но тактика россиян пока не приносит им желаемого результата: ВСУ контролируют ситуацию и наносят врагу значительные потери.