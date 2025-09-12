logo

BTC/USD

115000

ETH/USD

4515.35

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг на Лиманском направлении меняет тактику: что делают россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг на Лиманском направлении меняет тактику: что делают россияне

На Лиманском направлении россияне пытаются атаковать с тыла украинских минометчиков и операторов дронов

12 сентября 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По данным ВСУ, Лиманское направление продолжает оставаться одним из ключевых для российских военных. Здесь враг концентрирует значительные силы и пытается прорвать оборону, используя тактику обходных маневров.

Враг на Лиманском направлении меняет тактику: что делают россияне

Обстановка на Лиманском направлении

Цель окупантов

Больше всего мешают россиянам украинские минометные подразделения и операторы ударных дронов, которые срывают их атаки. Именно поэтому враг формирует штурмовые группы, пытающиеся обходить передовые позиции и заходить в тыл украинских подразделений.

Тактика продвижения

Как рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, в случаях, когда противнику удается продвинуться, они пытаются закрепиться в укрытиях — густых лесных полосах, заброшенных зданиях или руинах. Это позволяет накапливать силы для новых атак.

Приспособление к условиям

Чтобы избегать обнаружения тепловизорами, россияне прибегли к новым уловкам: они передвигаются ночью в специальных палатках, наполненных холодным воздухом. Впрочем, несмотря на эти меры, украинские подразделения успешно обнаруживают и уничтожают большинство штурмовых групп еще на подступах к позициям.

Контратаки ВСУ

Украинские воины не только держат оборону, но и проводят локальные контрнаступательные действия, выбивая противника из временно занятых укрытий и разрушая его попытки закрепиться в тылу.

Таким образом, Лиманское направление остается одним из самых горячих на карте фронта, но тактика россиян пока не приносит им желаемого результата: ВСУ контролируют ситуацию и наносят врагу значительные потери.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Юрий Бутусов обнародовал данные внутреннего документа российских военных, что свидетельствует о колоссальных потерях в составе 3-го мотострелкового батальона 9-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 71443).



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DONregion/63887
Теги:

Новости

Все новости