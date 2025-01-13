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"Враг меняет тактику и ищет слабые места": военный о ситуации на фронте

Командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр рассказал об адаптации врага, попытках атак ДРГ и стойкости украинских военных.

сегодня, 13:16
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Амбарцумян Анна

На Бахмутском и Покровском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, но терпят неудачи благодаря устойчивой обороне ВСУ. Враг активно меняет тактику, привлекая диверсионно-разведывательные группы и легкобронированную технику. Однако, как уверяют наши защитники, противник не преуспевает, а его ресурсы постепенно истощаются. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр с позывным "Прокурор".

"Враг меняет тактику и ищет слабые места": военный о ситуации на фронте

Бои на Бахмутском и Покровском направлениях. Фото из открытых источников

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток штурма, привлекая разные средства, в частности бронетехнику и диверсионно-разведывательные группы.

"Враг постоянно меняет тактику, пытаясь найти слабые места в нашей обороне. Однако благодаря пехоте, артиллерии и всем военным, защищающим наши позиции, успехов у них нет", — рассказал командир с позывным "Прокурор".

По словам офицера, российская армия не сильна, но имеет большую численность, что усложняет борьбу.

"У нас давно есть изречение: российская армия не сильна, она просто длинная. Мы не можем понять, как их так много расплодилось, где они накопились", — поделился военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин намерен завершить операцию из окружения Покровска по инаугурации Дональда Трампа в США. Такое мнение в эфире "КИЕВ 24" 12 января озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Кроме того, в Покровске Донецкой области продолжают работать несколько магазинов и аптек для местных жителей, оставшихся в городе. Также до 15 января будет доступно обслуживание в одном из отделений "Укрпочты".



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Источник: https://www.youtube.com/playlist?list=PLx5HJSPDeiCpaK1GVYIxW-cAjj0E5hsHA
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