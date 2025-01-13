"Враг меняет тактику и ищет слабые места": военный о ситуации на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
На Бахмутском и Покровском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия, но терпят неудачи благодаря устойчивой обороне ВСУ. Враг активно меняет тактику, привлекая диверсионно-разведывательные группы и легкобронированную технику. Однако, как уверяют наши защитники, противник не преуспевает, а его ресурсы постепенно истощаются. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й ОМБр с позывным "Прокурор".
Бои на Бахмутском и Покровском направлениях. Фото из открытых источников
На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток штурма, привлекая разные средства, в частности бронетехнику и диверсионно-разведывательные группы.
По словам офицера, российская армия не сильна, но имеет большую численность, что усложняет борьбу.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин намерен завершить операцию из окружения Покровска по инаугурации Дональда Трампа в США. Такое мнение в эфире "КИЕВ 24" 12 января озвучил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
Кроме того, в Покровске Донецкой области продолжают работать несколько магазинов и аптек для местных жителей, оставшихся в городе. Также до 15 января будет доступно обслуживание в одном из отделений "Укрпочты".
Новости