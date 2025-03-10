Враг лезет со всех сторон: появились новые подробности о ситуации в Курской области

По его словам, враг постоянно совершает атаки по разным направлениям – с севера, запада и востока. Все существующие силы Сил обороны Украины направлены на то, чтобы удержать позиции и выйти на оборонные рубежи, позволяющие эффективно противостоять агрессору. Оккупанты имеют численное преимущество и пытаются использовать это преимущество для дальнейшего развития наступления.

Ситуация остается достаточно сложной. Враг постоянно оказывает давление буквально со всех сторон Курской группировки. То есть с севера, запада, востока. И сейчас все силы Сил обороны брошены на то, чтобы сформировать и выйти на рубежи, где можно будет сдерживать врага. ее развивать", — сказал он в эфире " Общественного радио ".

Аналитик подчеркнул, что российские войска имеют преимущество в использовании ударных дронов и средств аэроразведки. Дополнительно усложняет ситуацию проблемная логистика украинских военных на Курщине – любая поставка в направлении Суджи и из нее находится под постоянными вражескими обстрелами.

"Очень сложно во что бы то ни стало поставлять, как-либо двигаться, и пока решения на данный момент нет, и его как-то не озвучивают и не решают публично или нет. Поэтому там все в виде лотереи, скажем так", – продолжил соучредитель DeepState.

По словам Погорелого, российские оккупанты в течение длительного времени накапливали ресурсы на Курщине и сейчас активно атакуют украинскую логистику. Это не была одноразовая операция – вместо этого они постепенно усиливали свои позиции, чтобы достичь огневого контроля над украинскими путями поставки.

Кроме того, после восстановления и дополнительного перевооружения на усиление российских войск в Курщине снова прибыли подразделения из Северной Кореи.

Погорелый отметил, что в настоящее время Курское направление является одной из самых активных зон боевых действий.

Напомним, что россияне имеют план, как отразить территории Курской области . Ситуация на фронте остается сложной, особенно на Курском направлении, где российские войска применяют разные тактические приемы для прорыва украинской обороны, заявил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, наиболее угрожающие попытки противника прорваться на этом направлении, в частности через трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи. Украинские военные отразили эти атаки, однако очевидно, что враг ищет новые пути для продвижения.