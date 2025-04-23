Враг лезет по всем направлениям: 83 боя за сутки

С начала суток произошло 83 боя . Россия обстреливает пограничные деревни с территории РФ. Пострадали села в Черниговской и Сумской областях, в частности Михальчина Слобода, Тимоновичи, Степок, Проходы, Поповка, Стариковое, Кореньок и другие. Авиаудары были по Осоевке, Миропольскому и Улановому.

Украинские военные — Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне 4 раза атаковали возле Волчанска, но безуспешно.



На Купянском направлении противник пытался продвинуться у Загрызового, но наши защитники остановили его.

На Лиманском – 8 атак возле Нового, Грековки и Редкодуба.

Северское направление – один штурм вблизи Белогоровки.

Торецкое направление – 16 атак возле Дачного, Крымского, Торецкого, Леонидовки. Сейчас там продолжаются 5 боев.

На покровском враг 31 раз пытался выбить наших защитников с позиций. Украинские военные уже отразили 27 атак, 4 боя еще продолжаются.

На Новопавловском направлении – 8 атак, 4 боя продолжаются. Враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Новополю.

На Гуляйпольском – удары по Гуляйполю.

Ореховское направление – 3 атаки, продолжается бой вблизи Степного, Щербаков и Лобкового.

В Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не вел активных наступлений.



В зоне боевых действий на Курщине украинские воины отразили 8 атак, еще 3 боя продолжаются. Противник сбросил 23 авиабомба (КАБ) , нанес 11 авиаударов и 279 обстрелов, в том числе 17 – с "Градов".



В других направлениях ситуация контролируемая и без существенных изменений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины официально разрешило использовать новый беспилотник для войска — FPV-дрон "Генерал Черешня".