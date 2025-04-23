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Враг лезет по всем направлениям: 83 боя за сутки

По состоянию на 23 апреля ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать позиции наших военных, но Силы обороны Украины не дают врагу шансов, нанося ему серьезные потери

сегодня, 17:24
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Ткачова Марія

С начала суток произошло 83 боя . Россия обстреливает пограничные деревни с территории РФ. Пострадали села в Черниговской и Сумской областях, в частности Михальчина Слобода, Тимоновичи, Степок, Проходы, Поповка, Стариковое, Кореньок и другие. Авиаудары были по Осоевке, Миропольскому и Улановому.

Враг лезет по всем направлениям: 83 боя за сутки

Украинские военные — Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне 4 раза атаковали возле Волчанска, но безуспешно.

На Купянском направлении противник пытался продвинуться у Загрызового, но наши защитники остановили его.

На Лиманском – 8 атак возле Нового, Грековки и Редкодуба.

Северское направление – один штурм вблизи Белогоровки.

Торецкое направление – 16 атак возле Дачного, Крымского, Торецкого, Леонидовки. Сейчас там продолжаются 5 боев.

На покровском враг 31 раз пытался выбить наших защитников с позиций. Украинские военные уже отразили 27 атак, 4 боя еще продолжаются.

На Новопавловском направлении – 8 атак, 4 боя продолжаются. Враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Новополю.

На Гуляйпольском – удары по Гуляйполю.

Ореховское направление – 3 атаки, продолжается бой вблизи Степного, Щербаков и Лобкового.

В Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не вел активных наступлений.

В зоне боевых действий на Курщине украинские воины отразили 8 атак, еще 3 боя продолжаются. Противник сбросил 23 авиабомба (КАБ) , нанес 11 авиаударов и 279 обстрелов, в том числе 17 – с "Градов".

В других направлениях ситуация контролируемая и без существенных изменений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины официально разрешило использовать новый беспилотник для войска — FPV-дрон "Генерал Черешня".



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?locale=ru_RU
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