Враг контролирует десяток сел в Сумской области: озвучен прогноз угрозы для Сум

Военный эксперт Денис Попович сообщил, что наиболее активно продвижение российских войск сейчас происходит в Сумской области. По его словам, враг занял более десяти пограничных населенных пунктов, чтобы приблизиться к Суме и установить огневой контроль с помощью артиллерии и беспилотников.

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Попович подчеркнул, что главная цель оккупантов – усложнить жизнь местным жителям. Сейчас российские подразделения пытаются прорваться к Юнаковке и двигаются в сторону соседних сел, расположенных на высотах вблизи Сум. С этих позиций враг может вести обстрел города, но на этом этапе о его захвате речь не идет.

Военный эксперт подчеркнул, что штурм Сум может быть попыткой врага в будущем, однако пока это не актуально. На Покровском направлении продвижение окупантов происходит только на тактическом уровне.

По информации главы Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочка, на Сумском направлении сосредоточено около 60 тысяч российских военных. Аналитики проекта DeepState подтвердили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водологи.

Ранее сообщалось, что Россия опрокидывала значительное количество техники и личного состава через Мариуполь, готовя эти силы для усиления группировки в Сумской области.

Несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины и далее продолжают держать контроль над границей области, поэтому эвакуация из города Сумы не планируется.

Как уже писал портал "Комментарии", ситуация на границе Сумской области напряжена, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.