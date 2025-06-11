Враг имеет силы: важному городу на Донбассе грозит уничтожение

Оккупационные войска государства-агрессоры России сосредоточили на Покровском направлении мощную группировку, которая постоянно атакует позиции украинских сил. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, на этом участке фронта враг не уменьшает интенсивность действий. Более того, российские войска располагают достаточно ресурсами для полного уничтожения города Покровска.

Черняк отметил, что такая тактика типична для оккупантов во время захвата украинских территорий. Он также выразил надежду, что украинские военные смогут и дальше удерживать оборонные позиции хотя бы на нынешнем уровне.

"Россияне могут абсолютно полностью уничтожить Покровск. И тогда стоит ли считать военной победой захват города, от которого ничего не осталось!? Нет, не значит. Впрочем, россиянам безразлично. У них еще есть силы и средства, чтобы полностью стереть Покровск", — подчеркнул военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что война Путина против Украины далека от завершения. Война против Украины – это не просто внешний конфликт для Владимира Путина, а главный инструмент контроля внутри России. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Кремль не заинтересован в мире и отказался от планов полной оккупации Украины.

По его словам, удары по мирным жителям являются для России способом давления и попыткой деморализовать украинское общество. Это намеренная стратегия. Также советник обратил внимание на пассивность международного сообщества. По его словам, санкции против России не усиливаются, а военная помощь Украине уже долгое время остается на одном уровне.

Он добавил, что именно такая безнаказанность позволяет Кремлю и дальше вести масштабную войну, прибегая к террору против мирного населения и эскалации насилия.