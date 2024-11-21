Враг имеет продвижение на фронте: карта DeepState

Враг продвинулся в Дарьино, Курахово, у Нижнего Клина, Кремянного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 20 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что враг недавно продвинулся в западную Глушковку. Российский военкор утверждал, что захватчики продвинулись северо-западнее и юго-западнее Кругляковки, но ISW не нашел подтверждения этих утверждений. Пропагандист отметил, что оккупанты не продвинулись за реку Оскол в купянском направлении, согласно контролю ISW по оценке рельефа местности.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Орехово-Васильевки (к северу от Часового Яра) и (правый берег канала Северский-Донец Донбасс) к западу от Озаряновки. Российский военкор утверждал, что части российской 6-й мотострелковой дивизии прорвали оборону Украины между Часовым Яром и Клищеевкой и закрепили позиции у канала.

Оккупанты недавно продвинулись в Торецк. Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 19 ноября, показывают, что враг недавно продвинулся в северном и юго-западном Торецке. Российские военные коры утверждали, что захватчики продвигаются вблизи многоэтажек в центре Торецка и укрепили позиции вдоль улицы Грушевского и у стадиона "Авангард".

Украинские силы недавно продвинулись восточнее Покровска на фоне продолжения российских наступлений в Покровском направлении 20 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к югу от Николаевки (восточнее Покровска). Российские военкоры утверждали, что оккупанты, действовавшие к югу от Покровска, продвинулись к Юрьевке, в направлении Пустынки, и на 1,5 километра вглубь к западу от Новоалексеевки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Захватчики недавно продвинулись севернее Курахово и в восточном Курахово на фоне продолжения наступательных операций 20 ноября. оккупанты недавно продвинулись к югу от Солнцевки, к востоку от Берестков, по улице Франко в восточном Курахово и вдоль железнодорожного моста через водохранилище. Российские военкоры утверждали, что подразделения 114-й ОМСБр РФ захватили Новую Ильинку, а подразделения 5-й ОМСБр РФ наступали в восточном Курахово. Оккупационное Министерство обороны России утверждало, что оккупанты захватили Ильинку, хотя ISW оценил, что враг захватил населенный пункт по состоянию на 13 ноября. Пропагандисты утверждали, что оккупанты недавно продвинулись в Берестки и Курахово с севера и ведут боевую разведку вблизи многоэтажных домов в Курахово. Военныйкор утверждал, что захватчики оккупировали более 90 процентов Берестков, а украинские войска контратакуют в самом Курахово.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что 2-й батальон российской 39-й мотострелковой бригады недавно продвинулся во время взводного механизированного штурма к северо-востоку от Богоявленки. Российские военные утверждали, что оккупанты продвинулись вблизи Трудового, вдоль линии Константинопольского-Сухой Ялы и в направлении Веселой Рощи, а также что русские войска также продвинулись в районе 4,7 км к северу от Антоновки и Елизаветовки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.