Враг имеет продвижение на фронте: где оккупировал территории

Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки и Раздольного. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты недавно продвинулись в Купянск и к западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, но якобы записанные 13 ноября, показывают, как украинские силы берут российских пленных по улице Дзержинского в восточном Купянске, указывают на то, что российские войска продвинулись в этом районе, вероятно, примерно 13 ноября. Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска также недавно продвинулись на запад в полях юго-восточнее Ямполевки (к западу от Кременной).

Российские военкоры утверждали, что в Заоскольском микрорайоне восточного Купянска продолжаются ожесточенные бои, хотя один военкор отметил, что российские оккупанты еще не закрепили позиции в этом районе. Российский источник утверждает, что захватчики продолжают наносить удары по украинским понтонным переправам через реку Оскол.

Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении во время продолжения наступательных операций 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, указывают на то, что враг недавно продвинулся к югу от Белогоровки (к северо-востоку от Северска). 17 и 18 ноября русские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Северского в районе Белогоровки и к востоку от Северского в районе Верхнекаменского.

Также захватчики недавно продвинулись в Покровском направлении на фоне продолжения наступательных действий в этом направлении 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись северо-западнее Селидово и севернее Петровки. 18 ноября оккупационное Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Новоалексеевку, которую, по оценкам ISW, российские силы захватили по состоянию на 7 ноября. Российские пропагандисты утверждали, что оккупанты продвинулись дальше к северу от Петровки, к северу от Григоровки и к югу от Лисовки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Российские войска недавно продвинулись в Угледарском направлении на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 18 ноября. Геолокационные кадры российского механизированного штурма размером во взвод, опубликованные 17 ноября, показывают, что враг недавно продвинулся к западу от Дальнего (к северу от Угледара). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что оккупанты продвигались в пределах южного Трудового (к северо-востоку от Угледара) и к юго-западу от Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

На других направлениях, по данным ISW, подтвержденных продвижений оккупантов не было.