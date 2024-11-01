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Враг идет вперед: вокруг Курахово сложилась крайне сложная ситуация

В районе города Курахово ухудшается ситуация

сегодня, 23:14
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Марьян Ощановский

Из-за наступления российской армии сильно обостряется ситуация вокруг города Курахово Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Враг идет вперед: вокруг Курахово сложилась крайне сложная ситуация

РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

"После взятия Селидово россияне бросают большинство ресурсов на Новодмитровку и с севера пытаются обходить Курахово, которое из-за водохранилища очень неудобно для штурма в лоб. В то же время с юга россияне давят со стороны Ясной Поляны. И там, и там пока в подавляющем большинстве враг атакует пехотными группами", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, существует угроза потери Курахово и больших территорий.

"Если уже сейчас не принимать меры, то ничего хорошего там не будет. Есть угроза потерять не только город, но и большое количество территорий", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории Курской области РФ находится около 8 тысяч солдат из Северной Кореи, заявил заместитель посла США при ООН Роберт Вуд. "Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8 тысяч солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что у России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание ", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики пытались прорваться в город Курахово Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Русская техника по 1-2 единицы пытаются проскакивать в Курахово. Вражеский танк пытался прорваться в город. Россияне пытаются бросаться на Курахово нахрапом, надеясь, что вдруг им удастся продвинуться и закрепиться, если получится", — рассказал военнослужащий.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4109
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