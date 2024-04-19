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Враг хвастается уничтожениями украинских МиГов на аэродроме возле Днепра. Как это произошло

Оккупанты хвастаются уничтожением двух украинских истребителей на аэродроме вблизи Днепра. Как отметил военный Юрий Касьянов, очень плохо, что вражеские дроны начали летать на большое расстояние, им нужно противодействовать

19 апреля 2024, 10:55 comments1293
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Ткачик Олеся
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Оккупанты распространяют видео ударов ракетами по украинским позициям ПВО и аэродрома вблизи Днепра. Видео снято с дрона типа "Байрактар". Расстояние до линии фронта – минимум 100 км, отмечает военный Юрий Касьянов.

Враг хвастается уничтожениями украинских МиГов на аэродроме возле Днепра. Как это произошло

Ракетный удар

То есть, подчеркивает он, вражеский дрон залетел на такую дальность, провел разведку, скорректировал нанесение удара, зафиксировал поражение целей, и этот дрон не обнаружили и не сбили. Вот что плохо, добавил военный.

"Это значит, что либо плохо отработала РТР-разведка – ведь дрон передавал видеосигнал, за которым его можно было засечь; или не было покрытия радиолокационным полем – и дрон не обнаружили средствами ПВО; или банально его нечем было сбить",
– написал в Фейсбуке Касьянов.

По его словам, еще недавно такие дроны залетали к нам на 40-50 км и наводили ракеты на наши "Хаймарсы", "Патриоты" и вертолеты, а теперь уже залетают на 100 км.

"Надо делать выводы. Ибо если нечем сбить с земли, то можно сбить истребителем или легкомоторным самолетом, вооруженным пулеметом",
– добавил Касьянов.

По его словам, борьба с дронами-разведчиками большой дальности должна стать приоритетом.

"Мы за одну эту атаку потеряли больше в деньгах, чем стоимость средней программы разработки дрона-перехватчика, не говоря уже о переоборудовании спортивных самолетов в истребители дронов",
– добавил военный.

Вместе с тем известно, что во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля ПВО впервые уничтожило ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. В частности, к Воздушным силам рассказали, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22. Именно этими ракетами российские террористы бьют по мирным украинским городам.





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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid034fY2vscT4o3dmV4ZDLCNFFwquggsg7kSCHBVvvTkmz16SsJQF7yHpmhvWUoe3GGfl
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Обсуждения

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Ігор

19 апреля 2024, 10:42

Знов загинули діти тепер у Дніпрі. Недбалі батьки досі уникають відповідальності за тяжкі наслідки. Для них не є прикладом коли корумпована владна каста навіть дорослих друзів: Кошових і Пікалових вивезла. Слова: "війна не мене жодного", "до останнього українця" тощо, для них теж не аргумент. Це у корумпованих баронів діти смертні і вони їх ховають, а смерди своїх дітей чомусь безсмертними вважають.


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