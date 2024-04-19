Враг хвастается уничтожениями украинских МиГов на аэродроме возле Днепра. Как это произошло

Оккупанты распространяют видео ударов ракетами по украинским позициям ПВО и аэродрома вблизи Днепра. Видео снято с дрона типа "Байрактар". Расстояние до линии фронта – минимум 100 км, отмечает военный Юрий Касьянов.

Ракетный удар

То есть, подчеркивает он, вражеский дрон залетел на такую дальность, провел разведку, скорректировал нанесение удара, зафиксировал поражение целей, и этот дрон не обнаружили и не сбили. Вот что плохо, добавил военный.

"Это значит, что либо плохо отработала РТР-разведка – ведь дрон передавал видеосигнал, за которым его можно было засечь; или не было покрытия радиолокационным полем – и дрон не обнаружили средствами ПВО; или банально его нечем было сбить",

– написал в Фейсбуке Касьянов.

По его словам, еще недавно такие дроны залетали к нам на 40-50 км и наводили ракеты на наши "Хаймарсы", "Патриоты" и вертолеты, а теперь уже залетают на 100 км.

"Надо делать выводы. Ибо если нечем сбить с земли, то можно сбить истребителем или легкомоторным самолетом, вооруженным пулеметом",

– добавил Касьянов.

По его словам, борьба с дронами-разведчиками большой дальности должна стать приоритетом.

"Мы за одну эту атаку потеряли больше в деньгах, чем стоимость средней программы разработки дрона-перехватчика, не говоря уже о переоборудовании спортивных самолетов в истребители дронов",

– добавил военный.

Вместе с тем известно, что во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля ПВО впервые уничтожило ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. В частности, к Воздушным силам рассказали, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22. Именно этими ракетами российские террористы бьют по мирным украинским городам.





