Враг хвастается уничтожениями украинских МиГов на аэродроме возле Днепра. Как это произошло

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Ткачик Олеся
Оккупанты распространяют видео ударов ракетами по украинским позициям ПВО и аэродрома вблизи Днепра. Видео снято с дрона типа "Байрактар". Расстояние до линии фронта – минимум 100 км, отмечает военный Юрий Касьянов.
Ракетный удар
То есть, подчеркивает он, вражеский дрон залетел на такую дальность, провел разведку, скорректировал нанесение удара, зафиксировал поражение целей, и этот дрон не обнаружили и не сбили. Вот что плохо, добавил военный.
По его словам, еще недавно такие дроны залетали к нам на 40-50 км и наводили ракеты на наши "Хаймарсы", "Патриоты" и вертолеты, а теперь уже залетают на 100 км.
По его словам, борьба с дронами-разведчиками большой дальности должна стать приоритетом.
Вместе с тем известно, что во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля ПВО впервые уничтожило ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. В частности, к Воздушным силам рассказали, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22. Именно этими ракетами российские террористы бьют по мирным украинским городам.
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Ігор
19 апреля 2024, 10:42
Знов загинули діти тепер у Дніпрі. Недбалі батьки досі уникають відповідальності за тяжкі наслідки. Для них не є прикладом коли корумпована владна каста навіть дорослих друзів: Кошових і Пікалових вивезла. Слова: "війна не мене жодного", "до останнього українця" тощо, для них теж не аргумент. Це у корумпованих баронів діти смертні і вони їх ховають, а смерди своїх дітей чомусь безсмертними вважають.