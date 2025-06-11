Враг готовит новый обстрел: сколько самолетов снарядили ракетами

Россия проводит подготовку к очередному обстрелу территории Украины с привлечением стратегической авиации. Фото самолета, снаряженного крылатой ракетой, опубликовал мониторинговый паблик Tracking.

Ту-95. Фото из открытых источников

Аналитики отметили, что во время тренировки Ту-22М3 по авиабазе "Оленья" "засветился" один борт, который 10 июня на авиабазе "Энгельс-2" был снаряжен крылатой ракетой Х-22/32.

По данным мониторингового паблика, два борта Ту-22М3 снаряжены ракетами.

Также аналитики сообщали, что по состоянию на 11 июня была осуществлена передислокация 1х Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Цель – снаряжение ракетами Х-101.

"Таким образом на 11.06 известно о 3х снаряженных бортах Ту-95МС. (1х "Энгельс-2", 2х "Украинка"). РФ снова готовится к очередной ракетной атаке по Украине", — говорится в сообщении.

В 15:34 11 июня была зафиксирована посадка транспортного Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2". По данным паблика, груз предположительно состоит из крылатых ракет Х-101/Х-22/КАБ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже начали испытывать бремя войны — почти ежедневно на территории Российской Федерации раздаются взрывы на военных объектах и объектах ВПК. Об очередном взрыве в Энгельсе сообщил политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, местные жители сообщают о большом столбе дыма. Как рассказал военный, в чатах пишут, что, вероятно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе — он находится в двух километрах от нефтебазы "Кристалл". По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры "РусКон-С", расположенном в пяти километрах от "Кристала".