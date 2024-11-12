Враг готовит наступление на новом направлении: сможет ли захватить Запорожье

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Ткачик Олеся
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал о возможных целях российского наступления на Запорожском направлении, которое, по словам представителей Сил обороны юга, может начаться в ближайшие дни. Кузан считает, что российские силы стремятся добиться хотя бы частичных результатов в рамках летне-осенней кампании, одновременно пытаясь "распылить и растянуть" украинские силы обороны.
Запорожье
По словам Кузана, российские войска не оставляют намерений срезать Роботинский и Времевский выступления, чтобы вернуть позиции, которые были потеряны во время украинского наступления прошлым летом. Однако для этого им придется привлекать резервы, рассчитывая, что у ВСУ этих резервов нет в достаточном количестве.
Эксперт также прокомментировал возможные угрозы Запорожью. По его мнению, у российских сил нет достаточной мощности для реальной угрозы областному центру. Их основная цель – заставить украинскую сторону перекидывать резервы, создавая таким образом тактическое давление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где враг сумел прорвать оборону и создал угрозу окружения для Сил обороны.
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