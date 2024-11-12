Враг готовит наступление на новом направлении: сможет ли захватить Запорожье

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал о возможных целях российского наступления на Запорожском направлении, которое, по словам представителей Сил обороны юга, может начаться в ближайшие дни. Кузан считает, что российские силы стремятся добиться хотя бы частичных результатов в рамках летне-осенней кампании, одновременно пытаясь "распылить и растянуть" украинские силы обороны.

Запорожье

По словам Кузана, российские войска не оставляют намерений срезать Роботинский и Времевский выступления, чтобы вернуть позиции, которые были потеряны во время украинского наступления прошлым летом. Однако для этого им придется привлекать резервы, рассчитывая, что у ВСУ этих резервов нет в достаточном количестве.

"Они очень надеются на то, что у них будут эти бонусные несколько месяцев, благодаря которым они могут фактически сжигать свои резервы. И потому, несмотря на то, что их основные боевые, так сказать, элитные ударные подразделения (а именно подразделения морской пехоты) находятся сейчас на курском направлении, они все же принимают решение двигаться, условно говоря, по дирекции в направлении Курахового. И вот насколько они смогут продвинуться, насколько они смогут отвоевать эти позиции, настолько, считается, и будет их успех конкретно на этом южном направлении", — отметил Кузан.

Эксперт также прокомментировал возможные угрозы Запорожью. По его мнению, у российских сил нет достаточной мощности для реальной угрозы областному центру. Их основная цель – заставить украинскую сторону перекидывать резервы, создавая таким образом тактическое давление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где враг сумел прорвать оборону и создал угрозу окружения для Сил обороны.



