Враг готовит десятки ракет: какие города РФ выбрала для нового массированного удара

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Лиля Воробьева
Если Российская Федерация осуществит новую волну массированных ракетных атак по Украине, это может свидетельствовать о начале летней наступательной кампании. Такое мнение высказал военный аналитик Роман Свитан в комментарии ТСН.ua.
Ракетная атака РФ (фото из открытых источников)
По его словам, подобные удары обычно связаны с текущим состоянием переговорного процесса и могут продолжаться до тех пор, пока этот процесс активен.
Свитан отмечает, что такие действия не зависят от телефонных разговоров или политических контактов на международном уровне, в частности, между руководителями США и России. Он также обратил внимание на информацию по мониторинговым Telegram-каналам, сообщающим о росте количества бомбардировщиков на трех российских военных аэродромах.
Это, по мнению эксперта, может свидетельствовать о подготовке к массированному ракетному удару с привлечением к 30-40 авиационным ракетам.
Кроме того, возможны атаки с применением ракетных комплексов "Искандер". Как отмечает Свитан, вероятными целями могут стать логистические маршруты, по которым Украина получает вооружение и технику.
Среди возможных направлений ударов он назвал Киев, Днепр, Запорожье, Одессу, а также другие города. Большая атака, направленная на линию фронта и районы возможного пришествия, может стать сигналом начала активной фазы кампании.
Также он добавил, что погодные условия благоприятны для начала наступательных действий:
"Дожди прекратились, земля подсохла — армия РФ может начать операцию буквально на днях, в зависимости от полученных задач", — подытожил эксперт.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия хочет захватить важный город . Российская стратегическая наступательная операция продолжается непрерывно, и это подтверждается расположением сил вдоль линии фронта. Об этом заявил директор программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире телеканала Киев24.По его словам, наступательная кампания, которая началась еще в начале 2024 года, до сих пор не завершена.
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