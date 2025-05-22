Враг готовит десятки ракет: какие города РФ выбрала для нового массированного удара

Если Российская Федерация осуществит новую волну массированных ракетных атак по Украине, это может свидетельствовать о начале летней наступательной кампании. Такое мнение высказал военный аналитик Роман Свитан в комментарии ТСН.ua.

Ракетная атака РФ (фото из открытых источников)

По его словам, подобные удары обычно связаны с текущим состоянием переговорного процесса и могут продолжаться до тех пор, пока этот процесс активен.

Свитан отмечает, что такие действия не зависят от телефонных разговоров или политических контактов на международном уровне, в частности, между руководителями США и России. Он также обратил внимание на информацию по мониторинговым Telegram-каналам, сообщающим о росте количества бомбардировщиков на трех российских военных аэродромах.

Это, по мнению эксперта, может свидетельствовать о подготовке к массированному ракетному удару с привлечением к 30-40 авиационным ракетам.

Кроме того, возможны атаки с применением ракетных комплексов "Искандер". Как отмечает Свитан, вероятными целями могут стать логистические маршруты, по которым Украина получает вооружение и технику.

Среди возможных направлений ударов он назвал Киев, Днепр, Запорожье, Одессу, а также другие города. Большая атака, направленная на линию фронта и районы возможного пришествия, может стать сигналом начала активной фазы кампании.

"Как правило, любое наступление начинается с мощного ракетно-бомбового удара. Как цели могут быть избраны Харьков, Сумы, Запорожье, Днепр, Херсон – регионы, где вероятны атаки", – отметил Свитан.

Также он добавил, что погодные условия благоприятны для начала наступательных действий:

"Дожди прекратились, земля подсохла — армия РФ может начать операцию буквально на днях, в зависимости от полученных задач", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия хочет захватить важный город . Российская стратегическая наступательная операция продолжается непрерывно, и это подтверждается расположением сил вдоль линии фронта. Об этом заявил директор программ по безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире телеканала Киев24.

По его словам, наступательная кампания, которая началась еще в начале 2024 года, до сих пор не завершена.

"Россияне продолжают, с определенными модификациями, выполнять задачи, которые на них возложили. Направление главного удара понятно, цели и задачи тоже понятны – это Донбасс, это агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск", – отметил эксперт.