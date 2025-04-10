Враг готовил это наступление 10 месяцев: где россияне устроили ад

Российские войска резко активизировались на Лиманском направлении, сосредоточив усилия на прорыве украинской обороны силами опытных экипажей БПЛА и профессиональной пехоты. По словам младшего сержанта 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка, это наступление является кульминацией десятимесячной подготовки.

Война в Украине

"Сейчас наблюдается кульминация наступления, к которому противник готовился за последние 10 месяцев", — отметил военный.

Он сообщил, что на ранних этапах противник проводил разведку боем, применяя пехоту при поддержке бронетехники. Впоследствии перешел к тактике истощения с помощью малых штурмовых групп. Сейчас россияне усилили свое давление, опрокинув хорошо обученную пехоту и операторов беспилотников.

Денисюк подчеркнул, что ситуация усложняется значительным преимуществом врага в живой силе. Кое-где соотношение сил на этом направлении достигает 10:1 не в пользу украинских защитников.

По информации военного, особо ожесточенные бои идут именно в зоне ответственности 66-й бригады, которая стала главной целью врага на этом направлении — более половины столкновений приходится именно на ее позиции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Лиманском направлении произошла критическая ситуация, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, если немедленно не будут приняты управленческие и организационные решения, то фронт на Осколе рухнет. Он добавил, что именно сейчас нужно действовать и спасать Лиманский фронт. При этом он добавил, что нужно также включить в единую полосу район Терны-Ямполевка, чтобы полностью блокировать рубеж наступления двух русских общевойсковых армий.



