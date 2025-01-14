"Враг гарантированно попреется": эксперт указал на большую опасность вывода ВСУ из Курщины

Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев убежден, что в случае вывода украинских войск из Курщины российские силы, как планировалось ранее, начнут активные атаки на Сумщину и Черниговщину. Об этом он сообщил в эфире Киев24, рассказывая о текущей стратегии курской операции ВСУ.

ВСУ в Курской области. Фото: 24 Канал

"Президент России Путин когда-то заявлял о необходимости создания так называемой санитарной зоны на украинском пограничном. Мы наблюдали это еще в мае прошлого года, когда начались бои в районе Волчанска, направленные на Харьков. Россияне планировали нечто подобное и для Сумщины и Черниговщины, о чем информировала наша разведка. Наши действия на территории Курской области в настоящее время делают невозможным такое развертывание. событий", — объяснил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что он не поддерживает идею вывода украинских войск из Курской области.

"Если мы оставим эти позиции, враг несомненно отправится за нами и начнет атаковать Черниговщину и Сумщину", — считает он.

Селезнев также напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее описывал украинскую деятельность на территории Курской области как превентивные меры, направленные на предотвращение прорыва российских войск в Сумскую и Черниговскую. По словам эксперта, в Курской области сейчас находится около 50 тысяч российских и северокорейских военных.

Однако если эти силы будут переведены на другие фронты, это может привести к значительному усилению наступления на наших позициях.

"Что касается текущей ситуации, то гораздо выгоднее, когда российские мины, снаряды или авиабомбы падают на территории РФ, например, на Суджу или ее пригород. Иначе эти боеприпасы гарантированно попадали бы на Сумщину или Черниговщину, как это уже происходит, но в значительно больших масштабах", — подчеркнул Селезнев.

Портал "Комментарии" уже писал, что Влияние военной операции ВСУ на Курщине, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными.