Ленинский праздник бесплатного труда или всем известный советский субботник в оккупированном городе Бердянск Запорожской области затянулся.

Оккупанты привлекают к работам школьников. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, уборка территорий школ в Бердянске ограничилась не одной субботой, а субботник оккупантов растянулся на неделю.

Сообщается, что местных школьников заставляют приводить в порядок не только прилегающие к образовательному заведению территории, но и городские площади.

Отмечается, что все проходит, как в советское время – показуха и нежелание учащихся делать бессодержательный труд. Все сводится к масштабной фотосессии с подходящим инструментарием.

В Центре сопротивления отметили, что проблему антисанитарии во временно оккупированных городах и селах Украины субботники не решают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

