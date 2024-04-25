logo

BTC/USD

64199.73

ETH/USD

3148.19

LTC/USD

82.55

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг эксплуатирует украинских школьников: что заставляют делать подростков
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг эксплуатирует украинских школьников: что заставляют делать подростков

Россияне заставляют украинских подростков выполнять работы по уборке территорий

сегодня, 00:35
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Ленинский праздник бесплатного труда или всем известный советский субботник в оккупированном городе Бердянск Запорожской области затянулся.

Враг эксплуатирует украинских школьников: что заставляют делать подростков

Оккупанты привлекают к работам школьников. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, уборка территорий школ в Бердянске ограничилась не одной субботой, а субботник оккупантов растянулся на неделю.

Сообщается, что местных школьников заставляют приводить в порядок не только прилегающие к образовательному заведению территории, но и городские площади.

Отмечается, что все проходит, как в советское время – показуха и нежелание учащихся делать бессодержательный труд. Все сводится к масштабной фотосессии с подходящим инструментарием.

В Центре сопротивления отметили, что проблему антисанитарии во временно оккупированных городах и селах Украины субботники не решают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-ekspluatuyut-shkolyariv-dlya-prybyrannya-berdyanska/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости