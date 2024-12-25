Враг давит: способны ли ВСУ удержать Курщину

Территория в Курской области, контролируемая ВСУ, уменьшилась, заявил военный обозреватель Денис Попович.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"К большому сожалению враг давит. Мы видим, что он пытается там продвигаться. Хотя как таковой линии боестолкновения там не может быть, потому что ведется маневренная оборона. Враг подтянул и северокорейцев, и собственные силы и пытается нас оттуда выжать. Но 100%, что им это не удастся к Новому году, потому что осталось несколько дней. Удастся ли им это сделать до 20 января – у меня есть сомнения. Это для них будет очень сложно сделать", — сказал Денис Попович.

Обозреватель заявил, что Курская операция поможет Украине во время мирных переговоров с Россией.

"Это обменный фонд территорий. Так или иначе, мы там территорию контролируем. Сейчас о переговорном треке очень много говорят. И лучше занимать вражескую территорию, положить этот кейс на стол переговоров, чем договариваться о чем-нибудь, когда враг занимает только твою территорию", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вполне ожидаемо поставили на паузу штурм города Покровск в Донецкой области, поскольку за ним следует достаточно сложная для штурмов агломерация населенных пунктов, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Сейчас для противника в приоритете расширить выступление под Покровском. Таким образом, россияне двигаются к северу от города и пытаются продвигаться в районе Новоелизавтовка — Новооленовка — Украинка, потому что там фактически одни поля", — пояснил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика подвергается западным санкциям, а потому обещаниями отменить ограничения Дональд Трамп может склонить Владимира Путина к миру, заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, — это отменой определенных болезненных для России санкций", — сказал он.