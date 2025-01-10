Враг будет иметь больше успехов на фронте: стала известна причина

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Ткачик Олеся
В Курахово чудес не произошло, бои, которые длились более двух месяцев завершены, отметил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Курахово
По его словам, следующие дни у врага будет публично больше успехов из-за выравнивания нами линии обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курахово оккупанты расстреливают гражданских, уже был зафиксирован не один такой случай, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. Также, по его словам, у кого уцелели квартиры – тех принудительно отселяют для заселения "русского мира". И там не только ждуны остались. Некоторые ждуны, кстати, тоже были расстреляны, отметил эксперт. Он обратил внимание на то, что за последние 1,5 года, кроме последних трех месяцев, с Курахово было множество возможностей уехать. Впрочем, к сожалению, не все ею воспользовались, хотя из города была объявлена эвакуация, добавил эксперт.
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