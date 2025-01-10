Враг будет иметь больше успехов на фронте: стала известна причина

В Курахово чудес не произошло, бои, которые длились более двух месяцев завершены, отметил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Курахово

"И завершены они только позавчера – и никак не раньше, чем некоторые уже спешили сообщить. Потому что пройтись по прямой и повесить зловонную тряпку – это одно, а куча помещений по бокам – другое. С трубного завода и ТЭС уход был тяжелым. Главное — не было допущено оцепление нашего гарнизона, который оборонял город, наши воины вышли из мешка", — отметил Мирошников.

По его словам, следующие дни у врага будет публично больше успехов из-за выравнивания нами линии обороны.

"Наши морпехи и десант внесли бесценный вклад в оборону этого района обороны, по меньшей мере, на 1,5 месяца отсрочили уход из Курахово. Все было решено после потери почти одновременно Украинский, Горняк и Угледар. После этого уход из Курахового был вопросом времени, потому что нормально его уже нельзя было держать", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курахово оккупанты расстреливают гражданских, уже был зафиксирован не один такой случай, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников. Также, по его словам, у кого уцелели квартиры – тех принудительно отселяют для заселения "русского мира". И там не только ждуны остались. Некоторые ждуны, кстати, тоже были расстреляны, отметил эксперт. Он обратил внимание на то, что за последние 1,5 года, кроме последних трех месяцев, с Курахово было множество возможностей уехать. Впрочем, к сожалению, не все ею воспользовались, хотя из города была объявлена эвакуация, добавил эксперт.



