Враг бросает взводы и роты, чтобы уничтожить эту бригаду: кто героически ведет оборону

Как сообщили в Третьей штурмовой бригаде, территория Харьковской области, граничащая с Луганщиной, сегодня один из самых интенсивных участков наступления оккупантов. Ближайшая задача захватчиков – выйти до н. п. Чернещина — Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая.

Третья штурмовая бригада

В заявлении Третьей штурмовой указано, что против подразделений бригады — 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ПВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБ и химическое оружие.

С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 – это трехсот.

"На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат ВС РФ еженедельно",

— говорится в сообщении бригады.

Также там подчеркнули, что, несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Третья штурмовая бригада нуждается в немедленном подкреплении резервами на Купянском направлении. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ. По словам журналиста, вражеские штурмовые роты стачивают буквально до нуля. Но русское командование продолжает пополнять свою пехоту для продолжения атак. По его словам, 3-я ошбр нуждается также в немедленном пополнении, чтобы провести ротацию пехотных подразделений и продолжать уничтожать российские резервы с таким же высоким темпом.





