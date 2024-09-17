Враг атаковал энергообъекты: будут ли действовать графики отключений света

Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 17 сентября. От так графики пока отменены, впрочем, потребителей призывают бережно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



Энергосистема. Фото из открытых источников

Ночью враг атаковал энергообъекты в Сумской области. В результате на утро обесточены г. Сумы и часть Сумской и Черниговской областей. Энергетики работают над устранением нанесенных повреждений. К вечеру электроснабжение должно быть возобновлено. Сегодня сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00, говорится в сообщении.

Где в Украине обесточивание

В результате боевых действий и других факторов по состоянию на утро были полностью или частично обесточены 975 населенных пунктов. Новые отключения из-за боевых действий зафиксированы в Сумской, Донецкой, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения осталось более 50 населенных пунктов, главным образом в Хмельницкой области, а также в Черниговской и Днепропетровской областях. По техническим причинам отключения потребителей наблюдаются в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.