Враг активно стягивает технику на одном из направлений: что известно (ВИДЕО)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на Мариупольском и Волновахском направлениях фиксируется значительное передвижение вражеской техники, в том числе в направлении Курахово.

Иллюстративное фото

"Фиксируем увеличение тягачей как с подбитой техникой на ремонт, так и вечерние/ночные передвижения в сторону севера Никольской громады Мариупольского и Волновахского района. Только вчера по меньшей мере четыре тягача маркированные Z притащили подбитые танки, и ночью не менее 7 с гусеничной техникой поехали через Никольскую громаду. Судя по имеющемуся массиву данных, это попытка оперативно заменить потери техники на южном направлении в сторону Курахово. Избитая техника тоже оттуда", – сообщил Андрющенко.

Он также сообщил, что в городе снова появился спецназ ФСБ в составе оперативных групп. Во всех районах города замечают их маркировку (треугольник в треугольнике).

Андрющенко отмечает, что пока активных поисковых или контрпартизанских мер не зафиксировано, однако тенденция достаточно необычна.

"Очередная партия штурмовиков из Мариупольского района (Мангушская часть) после окончания тренировок и слаженности отправлена в направление Волновахи. Маркировка стандартная – V", – написал он, подчеркнув, что в целом передвижения пришли снова в активную, но нестандартную фазу.

"Без живой силы идет подкрепление техникой южного направления Кураховского фронта через Никольскую громаду, однако живая сила большей частью движется на усиление на север в сторону Курахово через Мариуполь-Волноваху. То есть точно не южное направление Кураховского наступления россиян", – добавил Андрющенко.