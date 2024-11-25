Враг активизировался и атакует: где больше всего продвинулась армия РФ

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Марьян Ощановский
Армия РФ продолжает наступление на город Курахово, прорывается на Большую Новоселку, пытается оцепить Часов Яр, создает плацдарм на западном берегу реки Оскол, а на Курщине ВСУ "отошли на заранее подготовленные позиции" – так ситуацию на фронте описал офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ сообщил, что на Кураховском направлении Силы обороны с боем отходят из удавки между с. Дальнее и с. Успеновка. По его словам, отступление является контролируемым, насколько это возможно.
Военный также отметил, что между Кураховым и Покровском противник на фронте в 16 км проводит довольно успешные атаки.
Офицер ВСУ заявил, что украинским властям необходимо "перестать играть в войну" и наконец перевести экономику на военные рельсы и провести нормальную мобилизацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.
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