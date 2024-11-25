Враг активизировался и атакует: где больше всего продвинулась армия РФ

Армия РФ продолжает наступление на город Курахово, прорывается на Большую Новоселку, пытается оцепить Часов Яр, создает плацдарм на западном берегу реки Оскол, а на Курщине ВСУ "отошли на заранее подготовленные позиции" – так ситуацию на фронте описал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает наступление. Фото из открытых источников

"Самая угрожающая ситуация сейчас под Большой Новоселкой. За четыре дня противник продвинулся вглубь наших оборонительных позиций на 10 км. Если враг войдет в поселок, то все территории, восточнее реки Восточные Ялы, будут потеряны, поскольку логистические пути проходят именно через населенный пункт. Понтонные переправы ситуацию не разрешат", — рассказал Николай Мельник.

Офицер ВСУ сообщил, что на Кураховском направлении Силы обороны с боем отходят из удавки между с. Дальнее и с. Успеновка. По его словам, отступление является контролируемым, насколько это возможно.

Военный также отметил, что между Кураховым и Покровском противник на фронте в 16 км проводит довольно успешные атаки.

"Цель проста – заставить Силы обороны вводить резервы, которых и так мало, и прорваться к Андреевке, взяв Кураховский укрепрайон в полуокружение", – рассказал он.

Офицер ВСУ заявил, что украинским властям необходимо "перестать играть в войну" и наконец перевести экономику на военные рельсы и провести нормальную мобилизацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.