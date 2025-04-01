Впервые за многие месяцы ночь в Украине прошла без шахедов: какие могут быть причины

Российские оккупанты впервые за долгое время сделали паузу в дроновых атаках на Украину, и этому может быть несколько причин. О возможных мотивах такого изменения в стратегии рассказал военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

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По его словам, однозначного объяснения этому пока нет, однако есть несколько возможных версий. Он напомнил, что в марте прошлого года Россия выпустила около 500 дронов по Украине, а в этом году за аналогичный период – уже около 4000.

"Предполагать, что у них закончились дроны или что-то сломалось – неправильно. Есть вероятность, что это тактический ход: накопление беспилотников в течение нескольких дней, чтобы потом нанести массированный удар, возможно, более 500 дронов за раз", – объяснил Ступак.

Такой сценарий, по его словам, может существенно перегрузить систему украинских ПВО, что приведет к серьезным последствиям. Также существует версия, что это связано с якобы влиянием Дональда Трампа на Путина, но эксперт считает ее маловероятной.

"Нужно наблюдать за ситуацией в ближайшие дни, чтобы понять реальные причины этой паузы. Но факт остается фактом – впервые за последние месяцы российские дроны не появились в воздушном пространстве Украины", – подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что вчера с вечера, ночью и утром в Украине не фиксировались российские ударные БпЛА типа "шахед" впервые за долгое время. Такую информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", – написал он коротко.

Однако Минобороны РФ сегодня утром обвинило Украину в обстрелах и заявило, что якобы над Брянской областью РФ были сбиты "три украинских беспилотника".