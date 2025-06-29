Впервые за длительное время Россия жестко атаковала Львовщину: власти сообщили о последствиях

Во время ночной массированной атаки российских оккупантов на Украину впервые за длительное время был нанесен удар по Львовской области. По сообщению главы Львовской ОВД Максима Козицкого, вражеские беспилотники и крылатые ракеты нацелились на критическую инфраструктуру региона, но, по предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

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Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что проверка города уже завершена, и ни одно гражданское здание или человек не пострадали, несмотря на сложность ночной комбинированной атаки.

Также в Кременчугском районе Полтавщины потерпело удар предприятие, о чем сообщил председатель ОВА Владимир Когут. На месте взрыва вспыхнул пожар, который спасатели тушили. Данных о пострадавших пока нет.

В Запорожской области, по информации главы ОГА Ивана Федорова, вражеская ракета попала в предприятие в Запорожье, повредив рабочее помещение. Также в результате атаки ранена 16-летняя девушка.

В Черкасской области, по словам главы ОГА Игоря Табурца, в результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, а три человека получили травмы.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о последствиях ночного обстрела города баллистическими ракетами и беспилотниками Shahed 131/136. Под удар попал объект инфраструктуры, где произошел пожар, оперативно ликвидированный. Были повреждены складские помещения, пострадавших нет. В окрестностях Николаева повреждены несколько частных домов, но люди не пострадали.

Как уже писали "Комментарии", на севере Сумской области, в частности, в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.