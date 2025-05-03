Впервые в мире Украина уничтожила российский самолет Су-30 оригинальным способом (ВИДЕО)

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию об уничтожении российского самолета Су-30 благодаря морскому дрону Magura. Это первый случай в истории, когда истребитель был сбит ракетой из морского дрона.

Истребитель Су-30. Фото из открытых источников

В ГУР сообщили об удачной ликвидации российского истребителя Су-30 морским дроном Magura.

"2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", — говорится в заявлении украинской разведки.

Су-30 был подпит ракетой с беспилотной морской платформы Magura воинами спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. После подбития самолет упал в море.

Как сообщили в ГУР, ориентированная стоимость российского истребителя составляет около 50 млн. долларов.

"Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где московиты прячут остатки своего черноморского флота", — добавили в ГУР.

Несмотря на первое сбивание истребителя, воины ГУР уже сбивали воздушные цели с морского дрона Magura. 31 декабря были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

Российские военкоры сообщали, что Украина уничтожила истребитель Су-30 благодаря ракете выпущенной из беспилотного катера. Пилот смог катапультироваться, но самолет был уничтожен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.

Также "Комментарии писали о том, почему в РФ серьезно взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000".