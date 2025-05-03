Впервые в мире Украина уничтожила российский самолет Су-30 оригинальным способом (ВИДЕО)

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Slava Kot
Главное управление разведки Украины подтвердило информацию об уничтожении российского самолета Су-30 благодаря морскому дрону Magura. Это первый случай в истории, когда истребитель был сбит ракетой из морского дрона.
Истребитель Су-30. Фото из открытых источников
В ГУР сообщили об удачной ликвидации российского истребителя Су-30 морским дроном Magura.
Су-30 был подпит ракетой с беспилотной морской платформы Magura воинами спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. После подбития самолет упал в море.
Как сообщили в ГУР, ориентированная стоимость российского истребителя составляет около 50 млн. долларов.
Несмотря на первое сбивание истребителя, воины ГУР уже сбивали воздушные цели с морского дрона Magura. 31 декабря были уничтожены два российских вертолета Ми-8.
Российские военкоры сообщали, что Украина уничтожила истребитель Су-30 благодаря ракете выпущенной из беспилотного катера. Пилот смог катапультироваться, но самолет был уничтожен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.
Также "Комментарии писали о том, почему в РФ серьезно взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000".
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