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Впервые в мире Украина уничтожила российский самолет Су-30 оригинальным способом (ВИДЕО)

Украина уничтожила российский Су-30 способом, которым еще не сбивали самолеты.

сегодня, 13:14
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Автор:
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Slava Kot

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию об уничтожении российского самолета Су-30 благодаря морскому дрону Magura. Это первый случай в истории, когда истребитель был сбит ракетой из морского дрона.

Впервые в мире Украина уничтожила российский самолет Су-30 оригинальным способом (ВИДЕО)

Истребитель Су-30. Фото из открытых источников

В ГУР сообщили об удачной ликвидации российского истребителя Су-30 морским дроном Magura.

"2 мая 2025 года спецподразделением ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины в Черном море ликвидирован российский Су-30 – это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", — говорится в заявлении украинской разведки.

Су-30 был подпит ракетой с беспилотной морской платформы Magura воинами спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. После подбития самолет упал в море.

Как сообщили в ГУР, ориентированная стоимость российского истребителя составляет около 50 млн. долларов.

"Успешный удар по вражескому боевому самолету произошел в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где московиты прячут остатки своего черноморского флота", — добавили в ГУР.

Несмотря на первое сбивание истребителя, воины ГУР уже сбивали воздушные цели с морского дрона Magura. 31 декабря были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

Российские военкоры сообщали, что Украина уничтожила истребитель Су-30 благодаря ракете выпущенной из беспилотного катера. Пилот смог катапультироваться, но самолет был уничтожен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.

Также "Комментарии писали о том, почему в РФ серьезно взволновались из-за появления в Украине истребителей Mirage 2000".



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Источник: https://t.me/DIUkraine/5792
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