Тревожные новости с фронта: впервые россияне оккупировали два села в Днепропетровской области

Российские войска впервые заняли два населенных пункта в Днепропетровской области – Запорожское и Новогеоргиевка. Об этом сообщил OSINT-проект DeepState, отслеживающий изменения на линии фронта посредством открытых данных и спутниковых снимков.

Россия впервые оккупировала села в Днепропетровской области. Карта: DeepState

Это первый случай, когда аналитики DeepState фиксируют полную оккупацию населённых пунктов в этом регионе с начала полномасштабного вторжения. Села Запорожское и Новогеоргиевка расположены на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

"Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку, а также продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и Александро-Шультино", — сообщил DeepState 26 августа.

До этого момента в Днепропетровской области не фиксировали полный контроль РФ над селами. Ранее сообщалось лишь о частичном присутствии врага в отдельных населенных пунктах и контроле над открытыми территориями, а не над селами. Также сообщалось, что село Дачное находилось под угрозой, однако оно остается преимущественно в "серой зоне", то есть под частичным контролем без четкой линии разграничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 24 августа Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия якобы захватила село Филия в Днепропетровской области. Однако оккупация не была подтверждена ни DeepState, ни Генштабом ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что впервые россияне заявили об оккупации села в Днепропетровской области еще в июне. Однако тогда эту информацию опровергли в Вооруженных Силах Украины. Это касалось населенного пункта Дачное.