Оккупационные войска РФ достигли тактического продвижения в районе Гуляйполя, впервые с лета 2023 года. По данным американского Института изучения войны (ISW), российские силы установили контроль над селом Малиновка, расположенным к западу от Гуляйполя в восточной части Запорожской области. Эта территория оставалась относительно стабильной в течение последнего года.

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Аналитики ISW, ссылаясь на геолокационные снимки от 14 июля, подтверждают, что войска РФ постепенно активизировались в этом направлении с мая 2025 года. Непосредственное продвижение в Малиновку, по их оценкам, произошло в конце июня.

Несмотря на это, Генеральный штаб ВСУ в своем вечернем своде сообщил, что в этом районе противник пока не предпринимает активных наступательных действий. В то же время, зафиксирован авиационный удар по Белогорью.

Этот локальный успех россиян может свидетельствовать об изменении тактики или подготовке к более масштабному наступлению. По информации немецкого издания Bild, Кремль планирует новую волну наступательных действий до конца лета 2025 года. Основная ставка делается на массированные воздушные удары, целью которых является уничтожение украинской системы противовоздушной обороны.

На фоне этих событий украинские Силы обороны продолжают наносить урон армии РФ. Согласно официальным данным, по состоянию на утро 15 июля потери российской армии достигли 1036290 человек. Только за последние сутки ликвидировано еще 1230 военных РФ.

Как уже писали "Комментарии", руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов провел брифинг для специального представителя президента США Кита Келлога. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.