Впервые с 2022 года: у Украины может появиться важное преимущество на поле боя

Силы обороны Украины впервые с момента широкомасштабного вторжения РФ могут иметь преимущество над оккупантами в использовании танков. Но оно фиксируется не на всей линии боевого соприкосновения, а только на определенных участках фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Forbes".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что такое танковое преимущество со стороны ВСУ достигается благодаря использованию беспилотников, которые отгоняют российские танки за километры от линии фронта, и заставляют действовать только с прикрытых замаскированных позиций в отдалении от передовой.

В "Forbes" отметили, что из-за таких ограничений танки росармии по сути становятся неточными гаубицами, а не боевыми машинами для ведения штурма, что было запланировано разработчиками техники.

Но дроны меняют правила войны, и на современном театре военных действий все больше доминируют роботизированные системы всех типов.

Обозреватели "Forbes" в своем материале проанализировали свидетельства одного российского блогера, которые перевел эстонский аналитик WarTranslated.

В частности, "военкор" из страны-агрессора рассказывал, что на фоне ограничений на использование танков со стороны войск РФ, украинские танки действуют на фронте "свободнее", поскольку ВСУ достигли "достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников", и "отточили тактику их использования".

В публикации американского журнала указывается, что украинские танки могут подъехать прямо к линии соприкосновения, чтобы непосредственно ударить по целям противника из своих пушек и пулеметов.

"Forbes" пишет о том, что возможное танковое преимущество ВСУ демонстрирует "обратное развитие" в широкомасштабной войне РФ против Украины. Поскольку в начале российского полномасштабного вторжения украинские бригады "редко" били из танков прямой наводкой из-за огромного преимущества оккупантов в артиллерии и авиации.

Но "крошечные беспилотники и системы помех" меняют поле боя и склоняют танковое преимущество в сторону Украины, говорится в публикации.

Также отмечается, что российская сторона жалуется на высокую интенсивность радиоподавления своих беспилотников со стороны воинов ВСУ, что не дает возможности аналогично отгонять дронами танки подальше от передовой.

Исключением из этой новой динамики является Курская область, где войска РФ применяют дроны на оптоволокне, что делает невозможным их глушение традиционными средствами РЭБ. В этом регионе недавно фиксировалось поражение российскими дронами украинских танков.

В "Forbes" подытоживают, что ВСУ получили преимущество танков благодаря своим беспилотникам на определенных участках фронта, но для Сил обороны остается проблема нехватки пехоты.

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